Adana Büyükşehir Belediye'sine öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre; kimliği belirsiz bir kişi, saat 12.30 sıralarında tabancayla belediye binasına girdi. Saldırgan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ AĞIR YARALI

Kurşunların hedefi olan Samet Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralan Güdük ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ZEYDAN KARALAR SALDIRGANIN KİM OLDUNU AÇIKLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeydan Karalara konuya ilişkin açıklama yaptı. Karalar açıklamasında, "2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi.

ADANA VALİLİĞİ: SALDIRGAN YAKALANDI

Adana Valiliği, saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürünün müdürün ameliyata alındığını, saldırganın teslim olduğunu belirterek, sebebin ise alacak verecek meselesi olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."