İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların huzurunu kaçıran ve yasa dışı bahis ağlarına yönlendiren suç şebekesi takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin suç işleme yöntemleri de netlik kazandı.

Toplu Mesaj Panelleri ve 0850'li Hatlarla Tuzak

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin vatandaşların cep telefonlarına doğrudan mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu kapsamda:

Telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen hatlar kullanıldı.

Özellikle 0850 ile başlayan numaralar ve farklı hatlar üzerinden sistemler kuruldu.

Şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panelleri aracılığıyla binlerce kişiye yasa dışı bahis teşvik edici reklamlar ulaştırıldı.

8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen deliller ve kimlik tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla emniyete götürüldü.