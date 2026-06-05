Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.

27 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

"Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul İl Emniye Müdürlüğü'ne, MASAK'a, Merkez Bankası'na ve soruşturma sürecinde emeği geçen kurum ve personellere teşekkür eden Gürlek, "Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.