Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne yeşil alan kazandırıyor.

25 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kuzey Park’ta son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Altyapı, elektrik ve sıhhi tesisat ve zemin hazırlıklarının tamamlandığı parkta; bisiklet ve kaykay parkuru, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyalarının kurulumu devam ediyor.

Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey Park’ın kısa süre içerisinde tamamlanarak sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hayata geçirilen yeşil alan projesinin olası afet durumlarında toplanma alanı olarak da kullanılabileceği belirtildi.

