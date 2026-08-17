Antalya’nın Alanya ilçesinden gelen acı haber, mahalle sakinlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre olay, Saray Mahallesi Çelikler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.

Balkondan Beton Zemine Düştü

Binanın 4üncü katındaki dairede ikamet eden 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan aşağı düştü. Yaşlı kadının beton zemine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının düşme etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alzheimer Hastası Olduğu Öğrenildi

Olay yerinde polis ve savcılık tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.