Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 11 Haziran’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, görenlerin yüreğini dağlamıştı Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, kırmızı ışık ihlali yapan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sümeyye Yakar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yakar’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen aracın çarpması net bir şekilde görüldü.

Kazaya neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza görüntüleri büyük yankı uyandırdı.