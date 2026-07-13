Antalya’nın Alanya ilçesi, yaz tatilini neşeyle geçirmek isteyen bir ailenin en büyük kabusuna sahne oldu. Alınan bilgilere göre, Kargıcak Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı lüks bir otelde ailesiyle birlikte konaklayan 8 yaşındaki Erdem Ateş, serinlemek amacıyla otelin havuzuna girdi.

Havuzda Çırpınmaya Başladı, Vatandaşlar Koştu

Küçük Erdem, havuzda yüzdüğü sırada bir anda suyun içinde çırpınarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler ve otel sakinleri, talihsiz çocuğu sudan çıkarmak için zamanla yarıştı. Havuz kenarına çıkarılan Erdem için hemen jandarma ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Hastaneden Gelen Acı Haber Yürekleri Dağladı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, havuz başında kalbi duran küçük Erdem'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği Erdem Ateş, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Sorumlular Kıskıvrak: Güvenlik Müdürü ve Cankurtaran Gözaltında!

Yaşanan feci ölümün ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda ihmal olup olmadığını belirlemek adına geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Otelin güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, olay anında görev yerinde zafiyet gösterdiği iddia edilen otelin güvenlik müdürü ile cankurtaranını gözaltına aldı. Sorumluların adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili tahkikat derinleştirilerek sürdürülüyor.