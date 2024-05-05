Kahramanmaraşlı İsmail Karabulut, 6 Şubat depreminin yıkıcı etkilerini en acı şekilde yaşayanlardan biri. Bir gün önce sevinçle dolu bir düğün atmosferinde olan Karabulut, bir anda hayatının en büyük trajedilerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Bir gün önce oğlunun düğününü yapan, ertesi gün de depremde eşi ve kızını kaybeden İsmail Karabulut hayata yeniden tutunma çabası içine girdi.

Depremden sonra inşa edilen konutlarda yeni yaşamına başlayan Karabulut'un hikâyesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, "İsmail ağabeyimiz depremden bir gün önce oğlunu evlendirmiş, ertesi gün depremde eşini ve kızını kaybetmişti. Düğün ve cenaze iç içe geçmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattık ve biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikâyelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Deprem konutlarımızın yapımını tamamlayıp, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.