Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Tekin ve tutuksuz sanık Yakup A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertan Danacı, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mehmet Tekin ise savunmasında KTÜ'nün sonuçlarında yanıldığını, binadan demir numunesinin alınmadığını öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Daha sonra söz alan müşteki avukatları, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep etti. Sanık avukatlarından Ersan Şen de Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kiriş ve kolon kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti. Sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.