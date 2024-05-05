Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki çoban Hüseyin Yıldız, 60 yıldır sürüsünün peşinde ömrünü adıyor.

Televizyon ekranlarında yayınlanan "Bir Çobanın Güncesi" programında da yer alan Yıldız, ata mesleği olan çobanlığı ilerleyen yaşına rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Hüseyin Yıldız, dedesi ve babasının sürüsünde yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ben de bu sürünün içinde öleceğim" diyor ve çobanlık geleneğini devam ettiriyor.

Kahramanmaraş meralarında zorlu koşullara rağmen sürüsünü otlatan Yıldız, 5 çocuğunu da sürüsünün çobanlığını yaparak okuttuğunu dile getiriyor.