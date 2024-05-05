6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'ın çiftçilerini rahatlatacak haber geldi. Bakanlık tarafından verilen destekler çiftçilerin hesaplarına bugünden itibaren yatırılmaya başlandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.