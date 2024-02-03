Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden olan ve "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Yapılan incelemelerin ardından "orta hasarlı" olarak nitelendirilen site, güçlendirme çalışmaları için gün sayıyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'in güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Altınşehir'in otoparkında imalat çalışmalarını sürdüren Basri Erafşar da 2005 yılından beri bu mesleği yaptığını belirtti.