AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Ekinözü ilçesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Görgel, ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim sürecinde aktif bir şekilde ilçeleri dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Görgel, vatandaşların beklenti ve taleplerini not alarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışını ve projelerini vatandaşlara aktaran Görgel, destek ve teveccühlerini istiyor. Ekinözü ilçesindeki ziyaretlerinde de halkın ilgisiyle karşılaşan Görgel, seçim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Aynı zamanda Cumhur ittifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin’ e de desteklerini bildirerek kendisinden de destek istedi.