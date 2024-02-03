AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Seçim çalışmaları çerçevesinde Elbistan İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçe halkının sorunlarını dinledi. Elbistanlı vatandaşlar, Görgel'in ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Görgel, halkın talep ve beklentilerini dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdü.

Elbistan'da gerçekleştirdiği temaslarında vatandaşlarla samimi bir diyalog kuran Görgel, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunu ve projelerini aktardı. Elbistanlıların gösterdiği ilgi ve destek, Görgel'in seçim çalışmalarına olan motivasyonunu artırdı.

