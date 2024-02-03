AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, AK Parti Elbistan ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Görgel, kapıda yoğun ilgiyle karşılandı ve partililere hitaben Büyükşehir'de ve ilçe belediyelerinde rekor bir oy alacaklarına inandığını ifade etti.

Teşkilat içindeki gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademedeki üyelerin önemine vurgu yaparak, "Teşkilatımızda gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademede yer alan kardeşlerimiz olmadan vatandaşlarımıza ulaşamayız, adeta topal ördek gibi kalırız" şeklinde konuştu.

Görgel'in partililere yönelik bu sözleri, teşkilat içindeki birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, seçim sürecindeki kararlılık ve motivasyonlarını da yansıtıyor.