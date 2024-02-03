Cumhur ittifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu kapsamda vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

Cumhur ittifakı adayı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin, Burada yaptığı konuşmada,

Ekinözü’ne hizmet etmeyi arzu ediyoruz diyerek, İlçemizin hiç olmadığı kadar hükümete ihtiyacı var, Ekinözü Büyükşehirde Fırat Başkan ve Ekinözü’nde benim başkanlığımda yeniden dizayn edilecek ifadelerini kullandı.