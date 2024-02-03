AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Ekinözü ilçesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Görgel, Adaylık süreci kapsamında çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız sloganı ile yola çıkarak vatandaşlarla bir araya gelerek yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Cumhur ittifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin ile Ekinözü İlçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel burada yaptığı açıklamada, Vatandaşlarımızla projelerimizi ve hayallerimizi paylaşıyoruz, bizler bir sürecin içerisindeyiz. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizi memnun ediyor. İfadelerini kullandı.