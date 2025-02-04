HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğlu, gelini ve torununun acısıyla yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan Yalım Apartmanı'ndaki evinde yakalanan Burak Milli (31) ile eşi Ayşen (30) ve 5 aylık kızları Eylül Lina, enkaz altında kalarak can verdi.

Depremde oğlu Burak'ı, gelinini ve torununu kaybeden Ayşe Fatma Gözüküçük, AA muhabirine, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Sürekli oğlu Burak'ın mezarına gittiğini anlatan Gözüküçük, içinde yeri hiç yeri dolmayacak bir boşluk olduğunu dile getirdi.

- "Bu hasret, acı başka"

Evinin bir odasını oğlundan kalan fotoğraflarla ve bazı eşyalarla donattığını ifade eden Gözüküçük, şöyle konuştu:

"Bebeklik tulumları, pijamaları, örgü takımları, bu odanın alamayacağı kadar her şey var. Küçüklüğünden beri her şeyini sakladım. Kuzum bir başkaydı. Bir başka gülerdi. Arabasından çıkan ayakkabısı, Eylül Lina'nın şapkası, ceketi, emziği, çorapları, birkaç enkazda bulduğum hatırası, geride bende kalanlar... Keşke kendi olsaydı, bunların hiçbiri olmasaydı. Sanki bir gün gideceğini bilirmiş gibi hatıralarını biriktirmişim. Ne o çocuklarına, eşine doyabildi ne de ben kendine doyabildim. Bu hasret, acı başka. Bu deprem herkes gibi bizi de yıktı."

- Burak Milli

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda habere ve fotoğrafa imza atmış, bunlar uluslararası medyada da ses getirmişti.

Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.