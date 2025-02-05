HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılışı yapılan hastanede bugüne kadar 35 bin poliklinik hizmeti verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Mart 2023'te hasta kabulüne başlayan Belen Devlet Hastanesi, çevre ilçelerdeki vatandaşlara da sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Belen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Güler, AA muhabirine, açılışından bu yana 115 bin acil ve 35 bin poliklinik hizmeti sunduklarını belirtti.

Hastanenin aslında 7 Şubat 2023'te açılmasının planlandığını ancak deprem nedeniyle bunun yapılamadığını anlatan Güler, "Açıldığında, depremden dolayı mevcut bir ekip yoktu. Ekip o zaman il dışından gelerek hizmet vermeye başladı. 3 aylık dönemde olağanüstü çalışarak depremzedelere yoğun hizmet verdik." diye konuştu.

Güler, şu an 30 yataklı hastanede 8 polikliniğin bulunduğunu dile getirdi.

Belen'in yanı sıra çevre ilçelerden de hastaların geldiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Günlük hasta sayımız 500'ü buluyor, aylık hasta sayımız da 8-10 bin arasında. Gün geçtikçe mevcut imkanlar doğrultusunda verdiğimiz kaliteden de ödün vermeden hizmetimizi artırmaya çalışıyoruz. Birçok ilçeye de hizmet veriyoruz. Hastane tam bölgenin ortasında, geçiş bölgesinde olduğu için Kırıkhan'dan, İskenderun'dan, Arsuz'dan gelen hastalara da hizmet vermeye devam ediyoruz."