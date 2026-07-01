Depozito iade sistemi tüm Türkiye'de başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirdiği Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde kullanılmaya başlandı.

Yeni uygulamayla birlikte geri dönüşüm teşvik edilirken, vatandaşlar kullandıkları belirli ambalajları teslim ederek ekonomik kazanç elde edebilecek.

Her DOA logolu ambalaja 1 lira ödeme

Sisteme dahil olan DOA logolu pet şişe, cam şişe, metal kutu ve karton ambalajlar, depozito iade makinelerine bırakıldığında her ürün için 1 lira kullanıcı hesabına yüklenecek.

Yüklenen tutar;

e-cüzdanda biriktirilebilecek,

anlaşmalı bankalardan nakit olarak çekilebilecek,

anlaşmalı marketlerde alışverişte kullanılabilecek.

Geri dönüşüm makineleri hizmette

Yeni sistem kapsamında geri dönüşüm makineleri;

Zincir marketlerde,

Alışveriş merkezlerinde,

Hastanelerde,

Restoran ve kafelerde,

Uygun görülen diğer noktalarda

vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Pilot uygulama başarıyla tamamlandı

Depozito Yönetim Sistemi daha önce Kızılcahamam ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu pilot bölgelerde uygulanmıştı.

Pilot süreçte ambalaj başına 25 kuruş ödeme yapılırken, yeni uygulamayla bu tutar 1 liraya yükseltildi.

Bakan Murat Kurum'dan "Al, Kullan, Dönüştür" çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada vatandaşlara geri dönüşüme destek çağrısında bulundu.

Kurum, "Al, kullan, dönüştür" mesajını paylaşarak, DOA logolu ambalajların çöpe atılmak yerine geri dönüşüm sistemine kazandırılmasının hem çevreye hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Hem çevre korunacak hem ekonomi kazanacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen depozito sistemiyle plastik, cam, metal ve karton ambalajların geri dönüşüm oranlarının artırılması amaçlanıyor.

81 ilde başlayan uygulamanın, çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra doğal kaynakların korunmasına ve döngüsel ekonominin güçlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.