Çölyak Hastalığı, Gluten Adı Verilen Proteinlere Karşı Aşırı Duyarlılıkla Karakterize Edilen Bir Sindirim Sistemi Bozukluğudur Ve Gluten İçeren Yiyecekler Tüketildiğinde Bağırsaklarda İnflamasyona Neden Olur.

Özellikle Gluten İçeren Gıdaların Tüketimine Olan Yaygın Bağımlılık Göz Önüne Alındığında, Çölyak Hastalarının Günlük Yaşamlarında Karşılaştıkları Zorluklar Ve Diyetlerini Nasıl Dengeledikleri Önemli Bir Konu Haline Geliyor.

Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş Günün Önemine Dikkat Çekerek Çölyak Hastalığı Hakkında Bilgiler Verdi.