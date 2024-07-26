Arifioğlu’nun Cenazesi Abdulhamithan Camiinde Öğle Namazına Müteakip Kılınan Cenaze Namazının Ardından Şeyhadil Mezarlığında Bulunan Aile Kabristanında Toprağa Verildi.

Kahramanmaraş Sanayisinin gelişiminde büyük emekler sarf eden Mehmet Fethi Arifioğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1996-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği Kasiad da 1999-2024 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve danışma kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Arifioğlunun Cenaze Törenine, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kent Protokolü, Kasiad yönetimi, fabrika çalışanları ve sevenleri katıldı.

Bizde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet sevenlerine ve iş dünyasına sabırlar diliyoruz.

Editör: Yunus Firdevsoğlu