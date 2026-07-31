Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 12. Yargı Paketi'nin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli bir değerlendirme geldi. Yargı sisteminde reform niteliği taşıyan yeni düzenlemelerin amacına ve kapsamına değinen Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hukuk sisteminin daha da güçlendirileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Yargı paketinin hazırlık ve yasalaşma sürecine katkı sunan paydaşlara teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: