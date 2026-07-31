Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan 12. Yargı Paketi, yargı sisteminde ve ceza hukuku uygulamalarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Paketin en çok merak edilen ve geniş bir kesimi ilgilendiren maddesi, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılan kişilere yönelik getirilen ceza indirimi oldu.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 158'inci maddesine eklenen fıkraya göre; dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesabı, kredi kartı veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesapların kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri başkasına vermek fiili ile sınırlı olması durumunda, verilecek cezalarda yarı oranında indirim uygulanacak.

Geçiş Hükümleri ve İnfaz Aşamasındakiler İçin Yeni Haklar

Yargı Paketi, sadece yeni dosyaları değil, daha önce karar bağlanmış veya yargılaması devam eden dosyaları da kapsayan kritik geçiş hükümleri içeriyor:

Kanun Yolundaki Dosyalar: Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında hüküm verilmiş olup dosyası bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde bulunan sanıkların dosyaları hakkında bozma kararı verilerek ilk derece mahkemelerine gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyalar da usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine iletilecek.

İnfaz Aşamasındakiler ve Etkin Pişmanlık: İnfaz aşamasında olan ve haklarında daha önce etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamış hükümlüler, mağdurun uğradığı zararı mahkemece yapılacak ihtardan itibaren 6 ay içinde tamamen gidermeleri halinde TCK'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Bu süre zarfında zarar giderilinceye kadar infazın ertelenmesi veya durdurulması kararı verilemeyecek.

12. Yargı Paketi’nde Öne Çıkan Diğer Düzenlemeler

Kanunla birlikte hukuk sistemine ve yargılama usullerine gelen diğer başlıca yenilikler şunlar: