Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadelene aralıksız devam edilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sevindirici haberler geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Sahada yürütülen özverili ve etkin çalışmalar neticesinde, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, yeşil vatan savunmasının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Balıkesir, Antalya ve Mersin'de Büyük Ölçüde Kontrol Sağlandı

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, ülkenin farklı noktalarında etkili olan diğer kritik yangınlarda da önemli başarılar elde edildi. Bu kapsamda:

Balıkesir/Gömeç orman yangını,

Antalya/Alanya orman yangını,

Mersin/Gülnar-Aydıncık orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı İçeriği Görüntüle

Ekiplerin bu bölgelerdeki soğutma ve kontrol faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Aydın/Çine'de Müdahale Aralıksız Sürüyor

Açıklamasında devam eden risklere de dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesinde süren orman yangınına değindi. Bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar kahraman orman işçileri ve hava-kara ekiplerinin müdahalesinin aralıksız devam edeceği bildirildi.