Kozan-Feke Kara Yolunda Can Pazarı

Edinilen bilgilere göre, B.A. yönetimindeki 01 DBY 26 plakalı otomobil ile Z.E.A. idaresindeki 80 AEL 388 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kara yolunda olası başka bir kazanın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etmek için zamana karşı yarıştı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne Kaldırıldı

Kazada araç sürücülerinden Z.E.A. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan B.E., S.O. ve A.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından yaralıların tamamı ambulanslarla hızla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hastanedeki kontrollerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.