ADANA (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dua edildi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de vaaz verdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camii'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camii'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.