ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da 1526 okuldaki 521 bin 929 öğrenci karne aldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Öz, merkez Seyhan ilçesindeki Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Öz, onlarla sohbet etti.

2. sınıf öğrencisi Fırat Zengin de karnesi iyi olduğu için mutlu olduğunu belirterek yarıyıl tatilini ailesiyle memleket ziyareti yaparak değerlendireceklerini ifade etti.

Karne aldığı için heyecanlı olan 2. sınıf öğrencisi Ebrar Gülşen Akış da verilen hediye için teşekkür etti.

- Mersin

Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Akdeniz ilçesindeki Saadettin Bey İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir katıldı.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Daha sonra sınıflara geçen Pehlivan, karnelerini dağıttığı öğrencilere hediyeler de verdi.

Pehlivan, gazetecilere, kentte 1406 okulda 417 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Pehlivan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 70 bini aşkın öğrencimiz gelişim belgesi aldı. Geleneksel çocuk oyunlarının çocuklarımıza öğretilmesi konusunda da 110 bine yakın öğrencimize ulaştık. Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Hatay

Hatay'da da 1416 okulda 398 bin 338 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı, Günyazı Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Çocuklara hediyeler de veren Masatlı, tatilde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- Osmaniye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Osmaniye'de karne dağıtım törenine katıldı.

Arslantaş, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslantaş, öğretmen akademilerine bağlı uygulama eğitim merkezleri açılacağını belirterek, "Allah izin verirse Osmaniye'mize de bu merkezlerden birini kazandıracağız. Osmaniye'nin kültüründe öğretmen yetiştirme var. Biz bu geleneği inşallah devam ettireceğiz. Çevre illerimize de hizmet verecek olan bu merkezimiz şimdiden hayırlı olsun. İnşallah 1 Eylül itibarıyla de faaliyetine başlayacak." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitimcilere yönelik şiddet suçlarının cezalarının arttırıldığını anımsatan Arslantaş, Osmaniye'ye yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.