ADANA (AA) - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine ziyarette bulundu.



Köşger ziyaretinde, Başhekim Yardımcısı Yunus Emre Yıldırım'ın sunumunu dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görenlerle bir araya gelen Köşger, yapılan çalışmaları inceledi, tedavi görenlerle sohbet etti.

Köşger'e ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

