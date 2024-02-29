Hacımirzalı Mahallesi Andil Caddesi'nde Bekir Ç. yönetimindeki otomobil ile Veli Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Bekir Ç. ve Veli Y. ile araçlarda yolcu konumundaki Alperen Ç., Hacer Ç., Mehmet A. ve Ali A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.