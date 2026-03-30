Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.

Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.

Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.