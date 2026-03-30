DURUŞMA SONRASI SORUŞTURMA

Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün görülen duruşmada sarf edilen sözler nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SUÇLAMA: HAKARET VE TEHDİT

Savcılık açıklamasına göre İmamoğlu’nun, yürütülen bir soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik ifadeleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldı."

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifadesi alınan İmamoğlu’nun, hakkında devam eden soruşturma ve davalar kapsamında yargı süreci sürüyor.

Yeni başlatılan soruşturmanın da mevcut dosyalara nasıl etki edeceği merak konusu oldu.