Adana'da kaçak 12 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede ahşap sandıklarda 2 milyon 500 bin makaron bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA