Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde Mehmet Can Andırın (27), kullandığı 06 AD 6330 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, yolun karşı şeridine geçerek E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

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Anne ve oğlu öldü, 14 kişi yaralandı

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Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)