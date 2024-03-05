İstanbul'un Pendik ilçesinde, yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Evde doğum yapıp bebeğini attı

Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin, hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi.

Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.

Sevgiliyle gözaltında

A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.



Anne tutuklandı, sevgilisi serbest bırakıldı

Yakalanan şahıslar, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından anne A.Y. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, anne A.Y.’nin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına hükmetti. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Düşme sonucu yaralanan yeni doğan bebeğin ise tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.