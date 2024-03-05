Akdeniz'de 16.20 sularında meydana gelen deprem, panik anları yaşattı.
Son zamanlarda Türkiye'nin batısında da depremler sıklaştı.
Son olarak Muğla sallandı...
AFAD tarafından yapılan son açıklamayla depremin büyüklüğü öğrenildi.
Datça açıklarında meydana geldi
Yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesinin 137,23 kilometre açıkları olduğu belirtildi.
Depremin şiddeti
Yaşanan depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu kaydedildi.
Depremin derinliğinnin ise 12,74 kilometre olduğu belirlendi.Kaynak: Haber Merkezi