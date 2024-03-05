Manisa'nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde, şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı yönüne giden 25 yaşındaki Serkan Meriç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu motosiklete, ardından da manav dükkanına ve bir ağaca çarptı.

Bu sırada bir fabrikaya götürülmek üzere meyve kasalarını kaldırımın kenarına istifleyen manav çalışanı Ertürk Ertürk, üzerine gelen otomobilden kaçmak isterken düşüp, sağ bacağını kırdı.

Manav çalışanının dizine platin takıldı

Otomobilin çarptığı istif halindeki meyve ve kasalar ise savruldu. Savrulan kasalardan bazıları da Ertürk'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertürk ve otomobil sürücüsü Meriç, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertürk'ün sağ diz kapağına platin takıldığı, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sürücü Meriç’in taburcu olduğu bildirildi.



Çocuğunun doğumuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, eşinin doğum yaptığı haberini alan otomobil sürücüsü Serkan Meriç'in, hastaneye yetişmek için sürat yaptığı ortaya çıktı.

Manav dükkanının sahibi Nazif Şıktaşlılar, olayı anlattı.



"Halen daha şokunu atlatmış değilim"

Şıktaşlılar, "Dün dükkanlara siparişlerimizi hazırlıyorduk. O sırada ben, dükkanın arka tarafındaydım. Bir anda bir fren sesi duymamla birlikte başımı çevirdim. Otomobilin hızlıca ve süratli bir şekilde bizim dükkana doğru kaydığını gördüm.

Otomobilin o an bize yardım eden abimize doğru geldiğini fark edip, panikle koştum. Otomobil ağaca çarparak durdu. O sırada ben şoförle değil de bizim abimizle ilgilendiğim için şoförün nasıl olduğunu görmedim. Hiç farkında değilim. Dünden beridir halen daha şokunu atlatmış değilim. Nasıl oldu, bitti anlamadım, çok kötü oldum." diye konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.