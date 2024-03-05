Öğle saatlerinde Şanıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde, husumetli 2 ailenin fertleri karşılaştı.

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Birbirlerine sandalye, taş ve sopalarla saldırdılar

Kız alıp verme nedeniyle başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup, birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.

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6 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi