Öğle saatlerinde Şanıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde, husumetli 2 ailenin fertleri karşılaştı.

Birbirlerine sandalye, taş ve sopalarla saldırdılar

Kız alıp verme nedeniyle başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup, birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.

6 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.