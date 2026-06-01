Adana Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, il sınırlarındaki ormanlık sahalara görevli personel haricinde girişlerin 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasak olacağı belirtildi.

Yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki park, piknik ve mesire alanı ile tabiat parklarında sosyal faaliyetlerin serbest olduğu belirtilen açıklamada, ormanlık alanlar ve çevresinde, bağ, bahçe ve tarlalarda ateş yakılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemlerinde yangın tüpü bulundurulmasının şart olduğu bildirildi.