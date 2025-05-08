ADANA (AA) - Adana'da yaşayan Ukraynalılar, "Zafer Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşının okunmasıyla başlayan törende katılımcılar alanda Ukrayna bayrağı açtı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini anımsattı.

Ukrayna adına bugünün derin anlamı olduğunu belirten Tarı, "Savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşam için yine mücadele ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, savaşlarda yaşamını yitiren Ukraynalıları giysilerine taktıkları gelinciklerle andı.