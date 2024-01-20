Kahramanmaraş, Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adli Hizmetlerin Yürütülmesinde Yaşanan Sorunların Tartışılması Ve Çözüm Yollarının Aranması, Adli Soruşturma Sürecinin Adil Yargılanma Hakkına En Uygun Şekilde Sonuçlandırılmasına Yardımcı Olunması, Adli Kolluk Görevlilerinin Bağlantılı Olaylarla İlgili Soruşturma İşlemlerinde Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla Adli Kolluk Koordinasyon Ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi. Kahramanmaraş Adliyesi Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’nin Yanı Sıra Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan Ve Kentteki Adli Kolluk Görevlileri Katıldı.

Toplantıda Bir Konuşma Yapan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Depremler Sonrası Yürütülen Süreç Hakkında Bilgiler Verdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan İse Deprem Sürecinde Ve Sonrasında Güvenlik Güçleri Olarak Yaptıkları Faaliyetler Hakkında Bilgiler Verdi.