Adobe Salı sabahı, üretken yapay zekayı popüler Photoshop düzenleme yazılımına entegre ederek uygulamayı eğitimsiz kullanıcılar için daha erişilebilir hale getireceğini söyledi .

Yeni AI araçları, Midjourney ve DALL-E gibi diğer AI görüntü oluşturma teknolojilerine benzer şekilde çalışacak ve bu teknolojiler, insanların basit metin istemlerinden resimler üretmesine olanak tanıyor.

1987 yılında piyasaya sürülen Photoshop, hem fotoğraf düzenleme hem de grafik tasarım yapabilen güçlü araçlarıyla birçok yaratıcı sektörde bir yazılım standardı haline geldi. Bu araçlar, biraz beceri ve eğitim gerektiren, biraz dik bir öğrenme eğrisi ile geldi.

gösterilen bir demoda, Adobe Dijital Görüntülemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Yap, bir köpeğin portresini genişletilmiş bir arka plana dört kelimelik bir istemle yerleştirdi: "ağaçlar güneş ışığıyla bahar", saatlerce sürebilecek bir düzenleme sürecini dakikalara indirdi.

Adobe'nin dijital medya başkanı David Wadhwani, yapay zekanın Photoshop araçları ve görüntülerle birleştirilmesinin daha fazla içerik oluşturucunun yüksek kaliteli içerik üretmesi için kapılar açacağını umduğunu söyledi.

Wadhwani, "İçerik oluşturan insan sayısında ve yaratımdan para kazanabilen insan sayısında dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni özellik, metin, resim ve video oluşturabilen yapay zeka olarak tanımlanan üretken yapay zekanın binlerce ve hatta belki de milyonlarca işi nasıl değiştireceği konusunda devam eden endişelerin ortasında geliyor .

Adobe, Photoshop'un yeni sürümüyle birlikte, içerik oluşturucuların bir görüntünün yapay zeka tarafından değiştirilip değiştirilmediğini doğrulamak için bir görüntünün meta verilerine etiketler eklemesine olanak tanıyan Content Credentials adlı ücretsiz, açık kaynaklı bir araç da dahil olmak üzere bazı koruma önlemleri sunuyor. Program , çevrimiçi paylaşılan fotoğraf ve videolarda daha fazla şeffaflık ve güven oluşturmak isteyen 1000'den fazla şirketten oluşan Content Authenticity Initiative adlı bir koalisyonun parçasıdır . CAI, 2019'da Adobe tarafından başlatıldı ve üyeler arasında Microsoft, Stability AI ve Synthesia ile AI ve teknoloji alanındaki diğer liderler yer alıyor.