Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı yerli ve milli adımlar hız kesmeden devam ediyor. Türk havacılık tarihine damga vuracak projelerden biri olan T-625 GÖKBEY, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmak için gün sayıyor.

Ekim Ayında Gökyüzündeki Yerini Alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi paylaşımda, milli havacılıkta tarihi bir adımın daha atıldığı vurgulandı. Açıklamada, T-625 GÖKBEY’in önümüzdeki Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacağı resmen duyuruldu.

Zorlu İntibak Süreci Başarıyla Geride Kaldı

Türk mühendisliğinin üstün eseri olan yerli genel maksat helikopterini en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan ilk uçuş ekibi, TUSAŞ tesislerindeki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Personelin zorlu intibak ve eğitim sürecini büyük bir gururla geride bıraktığı ifade edildi.

MSB’nin paylaşımında yer alan, "Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten" vurgusu ise savunma sanayiindeki yerli üretim gücünün altını bir kez daha çizdi. Paylaşımda ayrıca eğitimlerini tamamlayan kahraman uçuş ekibinin gurur dolu fotoğrafına da yer verildi.