. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım süreci, şehir genelinde büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda, şehir merkezindeki yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Son olarak, İsmetpaşa Mahallesi Gazeteci Ali Çelik Sokak'ta bulunan iki bloktan oluşan ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı başarıyla gerçekleştirildi. Çevre güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı yıkım işlemi sonrası, binanın enkazı da hızla kaldırılarak şehir dışına taşınmaya başlandı.

Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu belirlenen binanın yıkımı, olası tehlikelerin önüne geçmek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla büyük bir dikkatle yürütüldü. Yıkım sürecinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları da kısa sürede tamamlanarak, alanın temizlenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, şehirdeki tüm ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin titizlikle devam edeceğini, vatandaşların güvenliğinin ve şehrin yeniden imarının öncelikleri olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.