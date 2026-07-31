Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yürütülen politikalara ve atılan stratejik adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Güçlü aile, güçlü toplum" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, devletin her kademesinde ailelerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuna dikkat çeken Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen en önemli düzenlemelerden birine değindi.

Nisan ayında yapılan düzenlemeyle birlikte doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, bu adımın aile odaklı yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş’tan İş-Aile Yaşamı Dengesi Vurgusu

Açıklamalarında iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin korunmasının önemine işaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti: