Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yürütülen politikalara ve atılan stratejik adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Güçlü aile, güçlü toplum" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, devletin her kademesinde ailelerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurguladı.
Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuna dikkat çeken Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen en önemli düzenlemelerden birine değindi.
Nisan ayında yapılan düzenlemeyle birlikte doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, bu adımın aile odaklı yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu ifade etti.
Bakan Göktaş’tan İş-Aile Yaşamı Dengesi Vurgusu
Açıklamalarında iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin korunmasının önemine işaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:
"Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a katkıları dolayısıyla teşekkür ediyor, çocuk sahibi olan ailelerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."