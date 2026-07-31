Uraloğlu, yeni araç muayene hizmetlerine ilişkin "Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı, 352 toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülecek yeni araç muayene hizmetlerine dair "Bugün imzalarımızı attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. 352 toplam araç muayene istasyonuyla, vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kuracağız. Bu sayede, olabilecek tartışmaları, soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldıracağız." dedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Vatandaşların talep ettiği, zaman zaman da eleştirdiği kredi kartı komisyonuna da değindi.

"Kredi kartlarından alınan komisyonlar, doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak, bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağladık. Ağustos 2027'de işletmeye girdiğimizde, artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkacak. En üst seviyede dünyada ne varsa, Türkiye'de de o olacak." diye konuştu.