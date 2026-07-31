Erdoğan, toplumun büyük çoğunluğunun Hazreti Peygamber'e saygı duyduğunu, muhabbet beslediğini ancak hakkıyla O'nun gibi yaşama konusunda çok motive olmadıklarını, bu araştırma merkezinin buna katkı sağlayacağını söyledi.

Hazreti Peygamber'in örnekliğini hayata tatbik etmede dağınık bir görüntü sergilendiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğer bugün Gazze'de soykırım yaşanıyorsa bugün İslam dünyası böylesine büyük zulümlerin adresi haline geldiyse bölgemizin, coğrafyamızın, insanlarımızın kaderini Müslüman memleketler olarak bizler tayin edemiyorsak, dışarıdan müdahalelerle kaderimiz tayin edilecek hale geldiysek bu elbette ki kendi zilletimizdir. Bu bizim kendi dağınıklığımızdır. Bu bizim kendi bölünmüşlüğümüzdür. Hatalarımızın neticesidir. Böyle düşündüğümüz zaman birlik olmamızın ne kadar kritik olduğunu aslında görüyoruz. Allahutaala bize Kur'an'da bunu çok net bir şekilde de söylüyor, 'Dağılırsanız zayıf olursunuz. Birlik olun Müslümanlar'. Daha ne kadar net bir emir olabilir birlik olmamız üzerine."

