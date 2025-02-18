GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, teşkilat üyeleriyle hane ziyaretlerine devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Fedaioğlu, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Hüseyin Altunova ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek eksiklerin tamamlanması ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli adımları atmak amacıyla hane ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fedaioğlu, çalınmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti, bir halk hareketidir. Bizler, mazlumların ve mağdurların yanındayız. Onların sesi olmak, dertlerine derman olmak bizim en büyük vazifemizdir. Bizler için en büyük ödül, bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir annenin gözlerindeki huzurdur. AK Parti olarak hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Onların yalnız olmadığını hissettirmek, gönül bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz aynı sofrayı paylaşan, aynı sokaklarda büyüyen büyük bir aileyiz."