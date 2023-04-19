28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan DR. Gezginç İlk Olarak Karataş Mahallesinde Akülü Engelli Arabası Dağıtım Törenine Katıldı

Ardından Sgk Ve İşkur’u Da Ziyaret Eden Aday DR. Gezginç Burada Çalışanlar Ve Vatandaşlarla Bir Süre Sohbet Etti.

Ayrıca Demirciler Çarşısında Da Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday DR. Gezginç Onların Halini Hattını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı DR. Hasan Gezginç Zorlu Bir Sürece Girildiğini Belirterek Bu Süreçten Hep Birlikte El Ele Başarıyla Çıkılacağını İfade Etti.