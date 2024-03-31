Eşi Ve Kızının da Eşlik Ettiği Milletvekili Debgici İlk Olarak Burada Oy Kullanan Vatandaşlarla Bir Süre Sohbet Etti.

Ardından 1018 Numaralı Sandıkta Ailesiyle Birlikte Oyunu Kullanan Milletvekili Debgici Sandık Görevlilerinden Bilgiler Aldı.

Ardından Diğer Sandıkları da Gezen Milletvekili Debgici Görevlilere Katılım Oranlarını Sorarak Onlara Kolaylıklar Diledi.

Ziyaretleri Sonunda Açıklamalarda Bulunan Milletvekili Debgici Milletin Ferasetine İnandıklarını Dile Getirerek Sonuç Ne Olursa Olsun Yine Bu Millete Hizmet Etmeye Devam Edeceklerini İfade Etti.

